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Sözleşmeyi reddetmişti! Altay Bayındır, 5 yıllık imzayı atıyor...

22.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için ayrılık çanları ciddi ciddi çalmaya başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusuna Inter'in talip olduğu öğrenilmişti. Altay ile daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçeli yöneticiler Altay ile bir kez daha masaya oturdu.

Sözleşmeyi reddetmişti! Altay Bayındır, 5 yıllık imzayı atıyor...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır yuvadan her an uçabilir. Sözleşmesinin bitimine aylar kalan yıldız oyuncu için Jorge Jesus'tan uyarı geldi. Altay'ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini söyleyen Jesus, yönetime mesaj gönderdi.

FENERBAHÇE'YE 'TAMAM' DEDİ

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Altay ile daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli yönetim, son yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaştı. 24 yaşındaki file bekçisi, yurt dışından kendisine yapılan teklifleri reddederek Fenerbahçe'ye 'tamam' dediği öğrenildi.

5 YILLIK İMZA

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Altay'ın menajeriyle görüşerek yıldız oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerildi. Mukavelenin önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.

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