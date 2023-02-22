Sözleşmeyi reddetmişti! Altay Bayındır, 5 yıllık imzayı atıyor...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır yuvadan her an uçabilir. Sözleşmesinin bitimine aylar kalan yıldız oyuncu için Jorge Jesus'tan uyarı geldi. Altay'ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini söyleyen Jesus, yönetime mesaj gönderdi.

FENERBAHÇE'YE 'TAMAM' DEDİ

Altay ile daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli yönetim, son yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaştı. 24 yaşındaki file bekçisi, yurt dışından kendisine yapılan teklifleri reddederek Fenerbahçe'ye 'tamam' dediği öğrenildi.

5 YILLIK İMZA

Altay'ın menajeriyle görüşerek yıldız oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerildi. Mukavelenin önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.

