SP hak ihlallerine tepki gösterdi

“İki elin parmak sayısını geçmeyen milyarderler, milyarlarca insanın hakkını kullanmaya devam ediyor”

Gelir dağılımdaki adaletsizliğin dünyanın tamamına yayıldığını dile getiren Gürkan, günümüzde en az 783 milyon insanın uluslararası yoksulluk sınırının altında, 836 milyon insanın ise uluslararası aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Her beş çocuktan birinin aşırı yoksulluk içinde yaşamakta olduğunun altını çizen Gürkan, “Yoksulluk çocukları orantısız şekilde daha çok etkilemektedir. İki elin parmak sayısını geçmeyecek milyarderler, milyarlarca insanın hakkını kendi hakkıymış gibi kullanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

50 yılı aşkın mazisi olan Milli Görüş hareketinin mensupları olarak her zaman “Yeniden Büyük Türkiye” hedefi doğrultusunda gayret ve özlemle çalıştıklarını belirten Gürkan, “Bu hedefimizin, ancak ve ancak İnsanın en temel Haklarına saygılı bir yönetim anlayışıyla gerçekleşebileceğinin farkındayız. Saadet Partisi olarak ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan hak ihlallerine karşı çıkıyoruz. Her bir insanın din, dil, ırk, düşünce ve benzeri ayrımlara tabi tutulmaksızın insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilme hakkı olduğunu, mevcut dünya düzeni ile insan haklarının korunamayacağını, insan haklarının ancak ve ancak Milli Görüş ilke ve prensipleri ile korunabileceğini buradan haykırıyor, yaşanan hak ihlallerinin tekrar etmemesini, yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.