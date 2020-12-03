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SP İl Başkanı İlhan’dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

VAN HABERLERİ  | 03.12.2020 13:24 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisinin engelli vatandaşlarına sağlanan refah düzeyi olduğunu belirten SP İl Başkanı İlhan, engelli vatandaşlara mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diledi.

SP İl Başkanı İlhan’dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisinin engelli vatandaşlarına sağlanan refah düzeyi olduğunu belirten SP İl Başkanı İlhan, engelli vatandaşlara mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik eden Başkan İlhan, “Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızın bazı sorunlarını dile getirmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımıza işe alımda uygulanan rasyonel olmayan kriterler ve yeterliliğine bakılmaksızın engellilerin düşük profilli işlere layık görülmeleri başlıca sorunlardandır” dedi.
Engelli vatandaşlarla ilgili ayrıntılı istatistiklerin tutulmasını ve gelişmelerin de takip edilmesi gerektiğini dile getiren İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Evlenmek isteyen yetişkin engellilerin, yuva kurmalarına yönelik ‘engelli dostu aile-evlendirme politikaları’ geliştirilmelidir. İşgücü niteliği taşıyan engelli bireylere yönelik mesleki rehabilitasyon faaliyetleri güçlendirilmeli ve bununla ilgili olarak İş-Kur çatısı altında özel meslek eğitim kurumları oluşturulmalıdır. 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde engelli bireylerin çalıştırılması teşvik edilmelidir. Kamudaki kota artırılmalı ve tamamına atama yapılmalıdır. Engelli işgücüne, talep üzerine ‘ev ortamında çalışma’ gibi alternatif istihdam imkânları sağlanmalı; kendilerine uygun iş imkânları sunulmalıdır. Engelli çocuğa sahip ailelere, engel düzeyine göre aile yardımı sağlanmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak her birimizin birer engelli adayı olduğumuzu hatırlatıyor ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyoruz.”

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Van Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
07:00
Öğle
12:01
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
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