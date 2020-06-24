SP Milletvekili Karaduman, Van Gölü’ndeki kirliliği Bakan Pakdemirli’ye sordu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Van Gölü’ndeki kirlilikle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Abdulkadir Karaduman, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü olduğunu söyledi. Karaduman, “Son dönemlerde gölde artan kirlilik canlı yaşamını tehdit ederken, bölge halkı tarafından da kaygı ile takip edilmektedir. Geçtiğimiz aylarda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Gölü’nden alınan su örneklerinde e.coli ve coliform değerlerinin hem çevre hem de insan sağlığı açısından tehdit oluşturan oranlarda olduğunu tespit etmiştir. Van Gölü’nde artan kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, mevcut kirliliğin giderilmesi için temizlik çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda; kapalı havza olma özelliğine bağlı olarak kirlenme riski yüksek olan Van Gölü’nde tespit edilen mevcut kirliliği gidermek amacıyla Bakanlığınızca yürütülen temizlik çalışmaları nelerdir? Van Gölü’nde kirliliğe yol açan ana sebeplerden evsel atıklar ve fabrika atıklarını süzmek amacıyla faaliyet gösteren toplam kaç adet arıtma tesisi bulunmaktadır? Atıkların doğrudan göle dökülmesinin önlenmesi için Bakanlığınızca denetimler yapılmakta mıdır? Denetim ve incelemeler hangi sıklıklarla yapılmaktadır? Van Gölü’nün kirlenmesine yol açan ihlaller doğrultusunda hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Önümüzdeki süreçte Van Gölü’nün kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde ya da sadece Bakanlığınız uhdesinde yapılması planlanan çalışmalar nelerdir” sorularını yöneltti.



PARTNER Oyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı