Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığından Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odasına ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, İl Başkan Yardımcıları Erdal Kıraç ve Tarık Cerletle birlikte Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odası Başkanı Fikret Baransel ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret etti. Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odası Başkanı Fikret Baransel, ülkede ve ilde son zamanlarda korana virüs salgınının daha çok artığını bu nedenle sağlık çalışanlarının ve eczacıların da ciddi anlamda riskli meslek grubunda olduğunu belirtti. Sağlık sisteminin tüm ülkelerde olduğu gibi ülkede de bir kapasitesinin olduğunu ifade eden Baransel, bu nedenle vatandaşların korana virüs hastalığını çok ciddiye alması gerektiğini ve kurallara uymasının herkesin sağlığı için önemli olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ise eczacıların ve eczane çalışanlarının korana virüs salgınında riskli grupta olduğunu, bu nedenle önemli bir hizmet yaptığını belirtti. Korana virüs salgınına karşı toplum olarak çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini uzmanların önerilerinin uyulması gerektiğini ifade etti.

Ziyarette Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan Van Bitlis Hakkari Eczacı Odası Başkanı Fikret Baransel’e Van’ın sorunları ve çözüm önerileri isimli kitapçığı hediye etti.

