YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. SP Van İl Başkanlığından Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odasına ziyaret

SP Van İl Başkanlığından Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odasına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığından Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odasına ziyaret etti.Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, İl Başkan Yardımcıları Erdal Kıraç ve Tarık Cerletle birlikte Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odası Başkanı Fikret Baransel ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret etti.

SP Van İl Başkanlığından Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odasına ziyaret

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığından Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odasına ziyaret etti.
Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, İl Başkan Yardımcıları Erdal Kıraç ve Tarık Cerletle birlikte Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odası Başkanı Fikret Baransel ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret etti. Van Bitlis Hakkari Eczacılar Odası Başkanı Fikret Baransel, ülkede ve ilde son zamanlarda korana virüs salgınının daha çok artığını bu nedenle sağlık çalışanlarının ve eczacıların da ciddi anlamda riskli meslek grubunda olduğunu belirtti. Sağlık sisteminin tüm ülkelerde olduğu gibi ülkede de bir kapasitesinin olduğunu ifade eden Baransel, bu nedenle vatandaşların korana virüs hastalığını çok ciddiye alması gerektiğini ve kurallara uymasının herkesin sağlığı için önemli olduğunu ifade etti.
Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ise eczacıların ve eczane çalışanlarının korana virüs salgınında riskli grupta olduğunu, bu nedenle önemli bir hizmet yaptığını belirtti. Korana virüs salgınına karşı toplum olarak çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini uzmanların önerilerinin uyulması gerektiğini ifade etti.
Ziyarette Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan Van Bitlis Hakkari Eczacı Odası Başkanı Fikret Baransel’e Van’ın sorunları ve çözüm önerileri isimli kitapçığı hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Van Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:13
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:09
Yatsı
20:35

Van Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Çelebi Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı

Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.