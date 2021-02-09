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Sparkle, ‘Global Backbone’ deneyimini başlattı

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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İtalya’daki ilk uluslararası hizmet sağlayıcısı ve ilk on küresel operatör arasında yer alan Sparkle, kendi ağlarına özel Dünyanın İletişim Platformunu etkinleştiren yeni web sitesi Global Backbone Deneyimini duyurdu.Havas Milan tarafından tasarlanan Global Backbone, 2019’da lanse edilmiş "Dünyanın İletişim Ağı" videosunu takip eden ve geliştiren, yeni bir interaktif harita.

İtalya’daki ilk uluslararası hizmet sağlayıcısı ve ilk on küresel operatör arasında yer alan Sparkle, kendi ağlarına özel Dünyanın İletişim Platformunu etkinleştiren yeni web sitesi Global Backbone Deneyimini duyurdu.
Havas Milan tarafından tasarlanan Global Backbone, 2019’da lanse edilmiş "Dünyanın İletişim Ağı" videosunu takip eden ve geliştiren, yeni bir interaktif harita. Sparkle’ın 540 bin kilometreden fazla, sürekli genişleyen fiber optik akıllı sistem, en gelişmiş iletişim, ürün ve hizmetleri sunmak için en son teknolojiyi kullanan küresel ağına odaklanıyor ve Sparkle’ın tüm varlıkları içinde gezinme ve keşfetme imkanı sunuyor.

İlgi çekici bir göz atma deneyimi sağlıyor
Kurumsal web sitesine tamamen entegre edilmiş Global Backbone, Google Haritalar Platformu temel alınarak tasarlandı. Aynı zamanda Global Backbone, kullanıcılar için tüm karasal fiber, denizaltı kabloları ve varlıklarına, uluslararası fiberlerin ayrıntılı görünüm ve yakınlaştırma yetenekleriyle dinamik ve ilgi çekici bir göz atma deneyimi sağlıyor. Web sitesinde konuma göre kolay bir arama aracı, her bir varlıkta sunulan hizmetlerin eksiksiz ve kapsamlı bir görünümü ve ek bilgi veya fiyat teklifi talep etmek için bir iletişim formu bulunuyor. Yeni Global Backbone’un grafik tasarımı, firmanın kurumsal web sitesinin görünümü ve hissi ile hem ATL hem de BTL ile olan uyumluluğu sayesinde Sparkle’ın marka kimliğiyle de tutarlılık sağlıyor. Özel tasarlanan İçerik Yönetim Sistemi (CMS) ve özelleştirilmiş veritabanı, içerik revizyonunu ve entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

İki ana hedefi var
Global Backbone web sitesi, iki ana hedefi olan uzun vadeli bir iletişim stratejisi çerçevesinde tasarlandı. Bunlardan birincisi, Sparkle’ın Dünyanın İletişim Platformunu etkinleştiren ağının küresel erişimini örneklendirirken şirketin yeniden markalaşmasını sürdürmek ve bir diğeri ise Sparkle’ın teknolojik olarak gelişmiş küresel ağını tanıtmak ve sürdürmek için "Dünyanın İletişim Ağı" kampanyasından yararlanmak. Sparkle’ın "Dünyanın İletişim Ağı" olarak konumlandırılması, bunu somutlaştıran yeni Global Backbone ile güçlendirildi.

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