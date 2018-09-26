Ushakova'nın yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü...
Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova'nın kulüp televizyonunda buz hokeyi muhabirliği yapan Yulia Ushakova talihsiz bir olay yaşadı.
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Yulia Ushakova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayak bileğini burktuğunu açıkladı.
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Ushakova, "Bileğimi büktüm, iki de tırnağım kırıldı. Bileğim düzelir, bir de maniküre gittiğim zaman sorun çözülecektir. Haftaya kötü başladım" yazdı.
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Spartak Moskova, ayak bileğini burktuğu için tedavi altına alınan TV Müdürü Yulia Ushakova için resmi sayfasından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
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Başarılı muhabir, ayrıca vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor ve bu alanda şampiyonlukları mevcut.
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İşte Yulia Ushakova'nın yaptığı paylaşımlar...
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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