SPOR

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Rusya'nın Spartak Moskova kanalında çalışan ve buz hokeyi muhabirliği yapan Yulia Ushakova, takipçileriyle üzücü bir haber paylaştı.

Ushakova'nın yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü...

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

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Spartak Moskova'nın kulüp televizyonunda buz hokeyi muhabirliği yapan Yulia Ushakova talihsiz bir olay yaşadı.

Spartak Moskova'nın kulüp televizyonunda buz hokeyi muhabirliği yapan Yulia Ushakova talihsiz bir olay yaşadı.
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Yulia Ushakova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayak bileğini burktuğunu açıkladı.

Yulia Ushakova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayak bileğini burktuğunu açıkladı.
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Ushakova, "Bileğimi büktüm, iki de tırnağım kırıldı. Bileğim düzelir, bir de maniküre gittiğim zaman sorun çözülecektir. Haftaya kötü başladım" yazdı.

Ushakova, "Bileğimi büktüm, iki de tırnağım kırıldı. Bileğim düzelir, bir de maniküre gittiğim zaman sorun çözülecektir. Haftaya kötü başladım" yazdı.
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Spartak Moskova, ayak bileğini burktuğu için tedavi altına alınan TV Müdürü Yulia Ushakova için resmi sayfasından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Spartak Moskova, ayak bileğini burktuğu için tedavi altına alınan TV Müdürü Yulia Ushakova için resmi sayfasından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
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Başarılı muhabir, ayrıca vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor ve bu alanda şampiyonlukları mevcut.

Başarılı muhabir, ayrıca vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor ve bu alanda şampiyonlukları mevcut.
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İşte Yulia Ushakova'nın yaptığı paylaşımlar...

İşte Yulia Ushakova'nın yaptığı paylaşımlar...
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
15 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
18 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
19 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
20 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
21 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
22 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
23 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
24 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
25 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
26 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
27 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
28 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
29 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
30 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
31 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
32 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
33 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
35 / 36

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu
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Anahtar Kelimeler:
Yulia Ushakova spartak moskova

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Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

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