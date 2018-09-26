Ushakova'nın yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü...

Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

1 / 36 Spartak Moskova'nın kulüp televizyonunda buz hokeyi muhabirliği yapan Yulia Ushakova talihsiz bir olay yaşadı.

2 / 36 Yulia Ushakova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayak bileğini burktuğunu açıkladı.

3 / 36 Ushakova, "Bileğimi büktüm, iki de tırnağım kırıldı. Bileğim düzelir, bir de maniküre gittiğim zaman sorun çözülecektir. Haftaya kötü başladım" yazdı.

4 / 36 Spartak Moskova, ayak bileğini burktuğu için tedavi altına alınan TV Müdürü Yulia Ushakova için resmi sayfasından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

5 / 36 Başarılı muhabir, ayrıca vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor ve bu alanda şampiyonlukları mevcut.

6 / 36 İşte Yulia Ushakova'nın yaptığı paylaşımlar...

7 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

8 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

9 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

10 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

11 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

12 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

13 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

14 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

15 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

16 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

17 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

18 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

19 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

20 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

21 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

22 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

23 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

24 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

25 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

26 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

27 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

28 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

29 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

30 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

31 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

32 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

33 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

34 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu

35 / 36 Spartak Moskova muhabiri Yulia Ushakova ayağını burktu