Spil’in yaban hayatı foto kapana yansıdı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü de o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Manisa’nın eteklerine kurulduğu bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı hem endemik bitki örtüsü hem de yaban hayatı ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yılkı atlarıyla ünlü Spil Dağı Milli Parkına kurulan foto kapanlar sayesinde bölgedeki canlı popülasyonu da gözler önüne serildi. Yaban domuzundan kurtlara, tavşandan geyiklere kadar pek çok canlı türü foto kapanlar sayesinde görüntülendi. O eşsiz görüntüler ise Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından "Güne telaşla başlayan yaban domuzları, merakla etrafı kollayan kurtlar, acelesi olmayan geyik, ürkek tavşan ve daha niceleri Hepsi Spil Dağı Milli Parkı’nın kıymetlileri Yaşat-Koru-Sev” notuyla paylaşıldı.

