SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret AŞ ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret AŞ'nin 349 milyon 792 bin liralık, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 153 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Vakıf Faktoring AŞ'nin 1 milyar 117 milyon liralık, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 5 milyar liralık, Ak Faktoring AŞ'nin 60 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 160 milyon liralık, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar liralık, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık ve 25 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kurul, İhlas Holding AŞ (IHLAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir isme 7 milyon 631 bin 379,20 lira, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ (ANHYT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir kişiye 907 bin 984 lira, Şok Marketler Ticaret AŞ (SOKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir kişiye 1 milyon 447 bin 703 lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

