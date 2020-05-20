YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Spor adamlarından kan bağışına destek

Spor adamlarından kan bağışına destek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve antrenörler Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.Zonguldak’ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan stoklarının azalmasını ardından yediden yetmişe herkes Kızılay’a giderek kan bağışı kampanyasına destek veriyor.

Spor adamlarından kan bağışına destek

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve antrenörler Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Zonguldak’ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan stoklarının azalmasını ardından yediden yetmişe herkes Kızılay’a giderek kan bağışı kampanyasına destek veriyor. Son olarak Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve antrenörler Kızılay’a giderek kan verdi. Spor adamlarının vermiş olduğu bu anlamlı destek Kızlay’dan hüyük takdir topladı.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ’’Ramazan ayının gelmesiyle kan stokları azaldı. Şuanda her kanın ayrı bir önemi var. Bizlerde bu duruma duyarlı olmalıyız. Herkesi Kızılay’a kan vermeye davet ediyorum. Bizlerde bu duruma kayıtsiz kalmayarak bağışımızı yaptık. Her kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. İnşallah halkımızda gereken duyarlılığı gösterecektir’’dedi.

Spor adamlarından kan bağışına destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.