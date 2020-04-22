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Spor ailesinden Biz Varız kampanyasına katkı

İZMİR HABERLERİ  | 22.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını günlerinde dayanışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığıyla Gençlik ve Spor Kulübü de katıldı.

Korona virüs salgını günlerinde dayanışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığıyla Gençlik ve Spor Kulübü de katıldı. Kulüp desteklenmesi gereken antrenörlerle öğrencilere gıda ve hijyen paketi dağıttı. Başkan Soyer, "Spor ailesi için çok iyi düşünülmüş bu projeyi planlayanları tebrik ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.
Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de katıldı. Tüm yöneticiler ve çalışanlar, desteklenmesi gereken antrenörlerle öğrenciler için gıda ve hijyen paketi hazırladı. Paketlerin içine çocuklar için kırtasiye malzemesi ve Nutuk da koyuldu. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve kulüp yönetimi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile görüşerek desteklenmesi gereken antrenörleri tespit etti. Planlama çerçevesinde bin paketin antrenör ve spor öğrencilerine dağıtılmasına karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla araçlara yüklenen paketler, güvenli mesafe kurallarına uygun bir biçimde adreslere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“Herkese sorumluluk düşüyor”
Dağıtım merkezi olarak kullanılan Celal Atik Spor Salonunu ziyaret eden Tunç Soyer, konuya ilişkin Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman’dan bilgi aldı. “Hedefimiz 100 bin koliye ulaşarak daha fazla kişiye dokunmak” diyen Tunç Soyer dayanışmaya katılan herkese teşekkür etti. Soyer, “Bu zor günlerde herkese sorumluluk düşüyor. Spor ailesi için çok iyi düşünülmüş bu projeyi planlayanları tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Her şeyi geride kaldığında çektiğimiz bu görüntülere bakıp kendimizi daha da mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.

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