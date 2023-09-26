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Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı

26.09.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da parkta spor aletlerine sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.
Parkta arkadaşlarıyla spor yapan genç, bilinmeyen bir sebeple başını spor aletlerinin korumalarına sıkıştırdı. Birkaç deneme yapmasına rağmen başını kurtaramayan gencin arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa ürede olay yerine gelerek, demir makası ile aleti kesti. Amatör sporcu gencin kafası demir korkuluklardan çıkarıldı.

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