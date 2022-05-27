"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı, Van'a ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında gönderilen tır, Van'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, özel eğitim öğrencileri için gönderilen malzemeler, Nur Tatar Spor Salonu'ndaki törende dağıtıldı.

Törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, anlamlı bir etkinlikte çocuklarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Her zaman özel eğitim gören çocukların yanında olduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Onların ailelerinin dertlerini dert ediniyoruz. Dertlerini paylaşmaktan, yüreğimizde hissetmekten ve gereğini yerine getirmekten de mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Devletimizin ve milletimizin bütün imkanlarını öğrencilerimize, gençlerimize kullandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların akademik, zihinsel, kültürel, sportif, sosyal alandaki gelişmelerini önemsiyorum. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Özellikle özel eğitim gören çocuklarımızın problemleriyle ilgilenmek, onların dertlerini dert edinmek, hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İnşallah onları daha güzel aktivitelerle, faaliyetlerle buluşturacağız."

Çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, daha sonra gönderilen malzemeleri dağıttı.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve kurum amirleri katıldı.

