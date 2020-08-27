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Spor basınına zatürre aşısı

ADANA HABERLERİ  | 27.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi üyelerinin zatürre aşıları yapılmaya başlandı.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde gerçekleştirilen aşılarda öncelik 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan üyelere veriliyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi üyelerinin zatürre aşıları yapılmaya başlandı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde gerçekleştirilen aşılarda öncelik 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan üyelere veriliyor. 5’erli gruplar halinde devam eden ve 10 gün içerisinde tamamlanması planlanan aşılar Covid-19 salgınında etkili olacak. Çalışma için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Balcalı Hastanesi Basın Danışmanı Yavuz Yıldırmaz ile sağlık çalışanlarına teşekkür eden TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, grip aşılarının da eylül ayı içerisinde yapılacağını söyledi.

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Gökçe Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Merkez Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
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