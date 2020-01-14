YURTHABER
  4. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi

DÜZCE HABERLERİ  | 14.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Materyal Tasarımı ve Öğretim Teknolojileri dersinin final sınavı kapsamında yeni ürünler geliştirdi.Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ürünlerini değerlendirmek üzere etkinliğe; Dr.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Materyal Tasarımı ve Öğretim Teknolojileri dersinin final sınavı kapsamında yeni ürünler geliştirdi.
Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ürünlerini değerlendirmek üzere etkinliğe; Dr. Öğretim üyeleri Ömer Sivrikaya, Levent Görün, Emre Türegün ve Düzce Uzayspor yetkilileri katıldı. Spor hayatını kolaylaştırmaya katkıda bulunmak isteyen öğrenciler; voleybol, bocce, boks, masa tenisi, yüzme, futbol, hentbol, basketbol gibi spor dallarında kullanılmak üzere birçok ürün geliştirdi.
Spor dallarında küçük büyük herkesi düşünerek ürünleri tasarlayan öğrenciler, aynı zamanda sporcunun giyeceği kıyafetlerden kullanacağı malzemelere kadar birçok farklı düşünceyle ürünlerini geliştirdiler.
31 öğrencinin ürün geliştirdiği etkinlikte, her bir ürünü tek tek inceleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, sergilenen ürünlerin arasında patentlik ürünler de olduğunu belirterek öğrencilere patent başvurusu için Düzce Üniversitesi’nin ilgili birimlerine başvurmalarını tavsiye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Gençler futsal müsabakaları tamamlandıGençler futsal müsabakaları tamamlandı
DTSO ve Üniversiteden uluslararası projeDTSO ve Üniversiteden uluslararası proje
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Düzce Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Düzce Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Bedir Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor

Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Düzce Tso’dan Düzce Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Düzce Tso’dan Düzce Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.