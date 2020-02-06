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Spor Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 13:11 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi. Törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Genel Sekreter Doç. Dr. Yeter Tabur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, bölüm başkanları, öğretim elemanları, mezunlar ve aileler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, fakülte bünyesinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan gençlerin Yakın Doğu Üniversitesi’ne layık bir çizgide mesleklerini yapacaklarından ve başarılı olacaklarından şüphesi olmadığı dile getirdi.
Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Mesleğinizin değeri elbette ki kişisel yaratıcılığınız, kendinize güveniniz profesyonel alanda göstereceğiniz üstün iletişim becerileri, çağın bilimsel ve teknolojik yeniliklerine ayak uydurmanız sayesinde daha da olgunlaşarak artacaktır. Mesleğiniz sizin iyi bakmanız gereken besleyip büyüteceğiniz kendi çocuğunuz, sizlere emanettir iyi bakınız. Meslek hangi alanda olursa olsun saygı duyulduğu ciddiye alındığı emek verildiği sürece sizi hedeflerinize götürebilir. Eğitiminiz yeni ve taptaze mesleğinizle birlikte size açılan en büyük kapıdır. Sorumluluklarınız çok büyük. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aydın, sağlıklı düşünebilen, sporu yaşam tarzı olarak benimseyen yeni nesiller yetiştirmek misyonunuz olmalıdır. Başarılarınızı duymak onlardan haberdar olmak bizleri mutlu edecektir.
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sizlerin daimi evinizdir. Bizi başarılarınızdan haberdar etmeniz dileğiyle her birinizi sevgiyle kucaklıyor, aydın ve başarılı yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Tıp ve Diş Fakültesi’nden sonra Veteriner Fakültesi de staj değişim programına dahil oldu”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.
Üç yıl önce Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj ve araştırma değişimini başlattıklarını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, geçtiğimiz yıl da Erasmus Plus programını başlatarak ilk kez öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağladıklarını belirtti.
Şu an Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Litvanya Tıp Fakültesi’nden iki öğrencinin Erasmus programı ile staj yaptığını anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Fas’ta yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu Genel Kurulu’nda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliği’nin de tam üyeliğe kabul edildiğini ve tüm dünyayla staj değişim programı başlatıldığını kaydetti.

‘GÜNSEL’in lansmanı geniş katılımla gerçekleştirilecek
Yakın Doğu Üniversitesinin uzun zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yaptığını da anlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bir yandan robotik futbol takımıyla dünya şampiyonluklarını elde ederken, bir yandan da güneş enerjili arabalar RA-25 ve RA-27 ile yeni bir geleceğin tohumlarını atılmıştır. RA-25 ve RA-27 ile başlayan Ar-Ge süreçlerini takiben, 109 mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği ilk yerli elektrikli otomobil GÜNSEL’in test sürüşü başarıyla gerçekleştirildi. GÜNSEL’in lansmanı 20 Şubat’ta geniş bir katılımla yapılacak” diye konuştu.
Prof. Dr. Şanlıdağ, mezun olan öğrencilere de seslenerek, “İşte böyle bir üniversiteden mezun olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. Mezuniyetinizi içtenlikle kutlar, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve akademik personelimize teşekkür eder, yolunuz açık olsun diyorum” dedi.
Konuşmaların ardından sırayla mezunlara diplomalar takdim edildi. Ardından kep atma merasimi ile tören sona erdi.

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