Spor Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi. Törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Genel Sekreter Doç. Dr. Yeter Tabur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, bölüm başkanları, öğretim elemanları, mezunlar ve aileler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, fakülte bünyesinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan gençlerin Yakın Doğu Üniversitesi’ne layık bir çizgide mesleklerini yapacaklarından ve başarılı olacaklarından şüphesi olmadığı dile getirdi.

Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Mesleğinizin değeri elbette ki kişisel yaratıcılığınız, kendinize güveniniz profesyonel alanda göstereceğiniz üstün iletişim becerileri, çağın bilimsel ve teknolojik yeniliklerine ayak uydurmanız sayesinde daha da olgunlaşarak artacaktır. Mesleğiniz sizin iyi bakmanız gereken besleyip büyüteceğiniz kendi çocuğunuz, sizlere emanettir iyi bakınız. Meslek hangi alanda olursa olsun saygı duyulduğu ciddiye alındığı emek verildiği sürece sizi hedeflerinize götürebilir. Eğitiminiz yeni ve taptaze mesleğinizle birlikte size açılan en büyük kapıdır. Sorumluluklarınız çok büyük. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aydın, sağlıklı düşünebilen, sporu yaşam tarzı olarak benimseyen yeni nesiller yetiştirmek misyonunuz olmalıdır. Başarılarınızı duymak onlardan haberdar olmak bizleri mutlu edecektir.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sizlerin daimi evinizdir. Bizi başarılarınızdan haberdar etmeniz dileğiyle her birinizi sevgiyle kucaklıyor, aydın ve başarılı yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Tıp ve Diş Fakültesi’nden sonra Veteriner Fakültesi de staj değişim programına dahil oldu”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

Üç yıl önce Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj ve araştırma değişimini başlattıklarını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, geçtiğimiz yıl da Erasmus Plus programını başlatarak ilk kez öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağladıklarını belirtti.

Şu an Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Litvanya Tıp Fakültesi’nden iki öğrencinin Erasmus programı ile staj yaptığını anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Fas’ta yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu Genel Kurulu’nda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliği’nin de tam üyeliğe kabul edildiğini ve tüm dünyayla staj değişim programı başlatıldığını kaydetti.