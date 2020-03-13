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Spor camiası kendi içinde Koronavirüs önlemleri almaya başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, okçuluk ve veteran voleybol branşlarında faaliyet gösteren KASK Akademi, Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm antrenman ve çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.KASK Akademi tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ’’Ülkemizde korona virüse karşı alınan önlemlerin açıklanması ile birlikte 16 Mart’tan itibaren ilk ve orta dereceli okullar 1 hafta süreliğine tatil edilmiştir.

Kayseri’de futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, okçuluk ve veteran voleybol branşlarında faaliyet gösteren KASK Akademi, Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm antrenman ve çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.
KASK Akademi tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ’’Ülkemizde korona virüse karşı alınan önlemlerin açıklanması ile birlikte 16 Mart’tan itibaren ilk ve orta dereceli okullar 1 hafta süreliğine tatil edilmiştir. Kulüp olarak sporcularımızın sağlığı için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte Bakanlıklarca verilen "sosyal etkinlik iptali" konulu emirler uyarınca 13 Mart tarihinden ileriki bir tarihe kadar -sporcularımızı hak kaybına uğratmamak kaydıyla- antrenmanlarımıza ara verilmiştir.Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.’’
Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’de bünyesindeki spor okulları ve kulüp antrenmanlarına daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ara verildiğini duyurdu.

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Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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