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Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.05.2020 23:31 | Son Güncelleme

Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bitlis'te hain terör örgütünün saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Bitlis'in Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bitlis'in Sehi bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Hain terör örgütüne karşı Bitlis'te yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada, iki askerimizin şehit düştüğünü dört askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bitlis'te sürdürülen operasyon kapsamında hain terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bitlis'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileriz."

Öte yandan Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

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