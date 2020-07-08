Spor çocukların ayağına gidiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Mahallemde etkinlikleri Gemlikli çocukları Sahil Meydanı’nda sporla buluşturdu.

Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7’den 70’e toplumun tüm kesimleri sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Mahallemde etkinlikleri kapsamında Gemlikli çocukları da sporla buluşturdu. Proje kapsamında Gemlik Sahil Meydanı’na kurulan düzeneklerde 6-13 yaş grubundaki çocuklar mini golf, bahçe satrancı ve tenis oynama imkanı buldu.

