YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Spor federasyonlarında seçim heyecanı başlıyor

Spor federasyonlarında seçim heyecanı başlıyor

12.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federasyonların olağan seçimli genel kurulları ekim ve kasım aylarında düzenlenecek

Spor federasyonlarında seçim heyecanı, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye Cimnastik Federasyonunun olağan seçimli genel kuruluyla başlayacak.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasına ertelenen seçimli genel kurullar, ekim ve kasım aylarında düzenlenecek.

Yeni dönem için başkanlarını belirleyecek 55 federasyonun seçim tarihi şöyle:

16 Ekim Cumartesi: Türkiye Cimnastik Federasyonu.

21 Ekim Perşembe: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu.

23 Ekim Cumartesi: Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu.

24 Ekim Pazar: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Türkiye Bilardo Federasyonu.

25 Ekim Pazartesi: Türkiye Yelken Federasyonu.

26 Ekim Salı: Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu.

27 Ekim Çarşamba: Türkiye Halter Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu.

28 Ekim Perşembe: Türkiye Kick Boks Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu.

29 Ekim Cuma: Türkiye Ragbi Federasyonu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu.

30 Ekim Cuma: Türkiye Hokey Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye Sutopu Federasyonu.

31 Ekim Cumartesi: Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu.

1 Kasım Pazar: Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Muaythai Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu.

2 Kasım Pazartesi: Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Türkiye Briç Federasyonu.

3 Kasım Salı: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Boks Federasyonu, Türkiye Badminton Federasyonu.

4 Kasım Çarşamba: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu.

5 Kasım Perşembe: Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu.

6 Kasım Cuma: Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu.

7 Kasım Pazar: Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye Tekvando Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu.

13 Kasım Cumartesi: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu.

27 Kasım Cumartesi: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
TBMM Başkanı Şentop, PÜİS 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuştu:TBMM Başkanı Şentop, PÜİS 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
seçim

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Alpan Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Oran Bayram Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Ata Eczanesi
Cankaya
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.