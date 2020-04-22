YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Spor federasyonlarından ‘korona virüsü’ açıklaması

Spor federasyonlarından ‘korona virüsü’ açıklaması

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.04.2020 08:41 | Son Güncelleme

Basketbol Federasyonu Temsilcisi Yakup Aktaş ve Futbol Federasyonu Temsilcisi Şahin Arslan, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüsü nedeniyle ortak basın açıklaması düzenlediler.Aktaş ve Arslan, yayımladıkları ortak açıklamada, dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Sağlık Bakanlığının başarılı çalışmalarıyla ülkemizde virüsle yapılan mücadelede sevindirici sonuçlar sergilendiğini söylediler.

Spor federasyonlarından ‘korona virüsü’ açıklaması

Basketbol Federasyonu Temsilcisi Yakup Aktaş ve Futbol Federasyonu Temsilcisi Şahin Arslan, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüsü nedeniyle ortak basın açıklaması düzenlediler.
Aktaş ve Arslan, yayımladıkları ortak açıklamada, dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Sağlık Bakanlığının başarılı çalışmalarıyla ülkemizde virüsle yapılan mücadelede sevindirici sonuçlar sergilendiğini söylediler. Açıklamada, “Korona virüsü çıktığı günden bugüne kadar Hakkari’de büyük çalışmalar yapan gerek valilik gerek belediye bünyesinde yapılan çalışmalarda çok başarılı olan Valimiz İdris Akbıyık’a spor camiası temsilcileri olarak minnettarız. Hakkari’de bu süreçte belediyenin yaptığı halkı bilinçlendirme, şehir geneli dezenfekte çalışmaları ve mağdur ile dar gelirli ailelere yardım çalışmaları ciddi anlamda çok başarılıdır. Biz spor federasyonları temsilcileri olarak federasyonlarımıza bağlı spor kulüp başkanları ile görüşerek, kendi branş antrenörlerine ve antrenörler ise bütün yaş sporcularına telefon ve mesajlarla ulaşarak çocuklarımızın evde kalmaları ve anne ile babalarını evde tutma ve dışarı çıkmamaları konusunda gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Biz spor federasyonları olarak her süreçte devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuz gibi bu süreçte de ilimizde valiliğimiz ve belediyemiz tarafından bize verilecek her göreve hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:14
Öğle
12:09
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

Çukurca’da dezenfekte çalışması

Çukurca’da dezenfekte çalışması

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.