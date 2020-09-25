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Spor kulüplerinin adresi Kartepe

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Kartepe, yaz döneminde kamp yapmak isteyen 12 futbol takımını ağırladı.Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Covid-19 normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak spor karşılaşmalarına izin verilmesi sonrasında kamp yapan birçok takımın adresi oldu.

Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Kartepe, yaz döneminde kamp yapmak isteyen 12 futbol takımını ağırladı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Covid-19 normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak spor karşılaşmalarına izin verilmesi sonrasında kamp yapan birçok takımın adresi oldu. Yeşil doğası, temiz havası ve imkanları ile Kartepe, bu yıl 12 takımı ağırladı. Kartepe’de Kocaelispor başta olmak üzere Somaspor, Etimesgutspor, Kağıtspor Basketbol Takımı, Başakşehir U19, Sakaryaspor, Edinespor, Karaköprüspor, Modafenspor, Halide Edip Asıvarspor, Çatalca Belediyespor, Kırklarelispor kamp yaptılar. Kartepe’nin yeşiline ve doğasına hayran kalan takımların sporcuları ve idari heyet, “İçimizde daha önce Kartepe’ye gelen yada hiç gelmeyen arkadaşlarımız var. Burası insanın içini açan, huzur veren bir coğrafya. Burada yaşayanlar çok şanslı. Kamp sürecimizi çok verimli geçirdik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Korkmaz Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Izmit
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