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Spor kurslarına katılan çocuklar sertifikalarını aldı

İZMİR HABERLERİ  | 10.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, korona virüsü salgını nedeniyle açık havada gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam sporu tekvando, jimnastik ve kick boks kurslarına katılan 500’e yakın çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisine mektup yazarak teşekkür eden kursiyerleri, sertifika töreninde de yalnız bırakmadı.Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen törende, Bayraklı Belediyesi Jimnastik Yarışmacı Takımı ve tekvando öğrencilerinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, korona virüsü salgını nedeniyle açık havada gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam sporu tekvando, jimnastik ve kick boks kurslarına katılan 500’e yakın çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisine mektup yazarak teşekkür eden kursiyerleri, sertifika töreninde de yalnız bırakmadı.
Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen törende, Bayraklı Belediyesi Jimnastik Yarışmacı Takımı ve tekvando öğrencilerinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından, kurslara katılan çocuklara sertifikaları Başkan Sandal ve meclis üyeleri tarafından verildi. Etkinlik tüm öğrencilerin elinde Türk bayraklarıyla çektirdiği anı fotoğrafıyla son buldu.
Salgın döneminde çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlere ara vermediklerini vurgulayan Başkan Sandal, “Vizyonuna çocuk ve gençlik kenti olma hedefini koymuş bir belediyeyiz. Bu kapsamda salgın sürecinde, spor salonlarındaki kurslarımızı parklara ve açık alanlara taşıdık. Tüm spor sahalarımızı, parklarımızı, yürüyüş yollarımızı baştan aşağı yeniliyoruz. Çocuklar bizim her şeyimiz. Her zaman onların yanında olacağız” dedi.
Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde düzenlenen törene ayrıca; Bayraklı Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Emel Aslan Hür, meclis üyeleri; İsmail Sarı, Şehmuz Bıçakçı, Zehra Ongun, Serap Keskin, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık, Alpaslan Mahallesi Muhtarı Fahri Karatay, Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç, Çiçek Mahallesi Muhtarı Sezai Çelik ve velilerde katıldı.

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