YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Spor Lisesi’nden bakır ve elektrik malzemeleri çalan bir kişi yakalandı

Spor Lisesi’nden bakır ve elektrik malzemeleri çalan bir kişi yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan spor lisesinde bakır tel, sigorta ve elektrik panosu çalan bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesinde bulunan, eğitim ve öğretime kapatılan Spor Lisesi’nde M.S.

Spor Lisesi’nden bakır ve elektrik malzemeleri çalan bir kişi yakalandı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan spor lisesinde bakır tel, sigorta ve elektrik panosu çalan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesinde bulunan, eğitim ve öğretime kapatılan Spor Lisesi’nde M.S. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli M.S.’nin yanında 11 kilo bakır tel, 16 adet sigorta, 1 elektrik panosu ve bir adet anahtar ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan M.S.’nin hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.