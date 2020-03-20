Spor medyasının duayen ismi Jose Maria Candela, koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanya'da spor medyasının duayen isimlerinden radyocu Jose Maria Candela, koronavirüsünten hayatını kaybetti. İspanya Devlet Radyosu'nda çalışan Jose Maria Candela'nın kalp krizi geçirdiği ve solunumunun durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Solunum yetmezliğinin sebebi olarak koronavirüsü gösterildi. 58 yaşındaki Candela'nın daha önce tanı konulmuş bir kalp hastalığının olmadığı belirtildi.