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Spor medyasının duayen ismi Jose Maria Candela, koronavirüsten hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

İspanya'da spor medyasının duayen ismi Jose Maria Candela, koronavirüsünten hayatını kaybetti.

İspanya'da spor medyasının duayen isimlerinden radyocu Jose Maria Candela, koronavirüsünten hayatını kaybetti. İspanya Devlet Radyosu'nda çalışan Jose Maria Candela'nın kalp krizi geçirdiği ve solunumunun durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Solunum yetmezliğinin sebebi olarak koronavirüsü gösterildi. 58 yaşındaki Candela'nın daha önce tanı konulmuş bir kalp hastalığının olmadığı belirtildi.

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Daniele Rugani (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Mikel Arteta (Arsenal)

Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

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Morten Thorsby (Sampdoria)

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Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Omar Colley (Sampdoria)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Jose Maria Candela

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