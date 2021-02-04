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Spor tesisleri bakımdan geçti

04.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Spor tesisleri bakımdan geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.Büyükşehir belediyesi tüm tesislerde A’dan Z’ye bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.
Büyükşehir belediyesi tüm tesislerde A’dan Z’ye bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Buna göre, 12 ilçede toplam 15 futbol sahasının yıpranmış, kırılmış koltuklarının değişimi yapılırken, suni çim sahaların atv aracı ile granür takviyesiyle bakımı yapıldı. Sanayi Mahallesi doğal çim sahanın ilaçlama ve silindir olarak bakımı da yapıldı. Ayrıca sulama sistemleri kontrolü, arızalı olanların da tamiri gerçekleştirildi. Bunun yanında Enerji Müdürlüğü ekiplerince tesislerin aydınlatmalarının bakım ve onarımı da tamamlandı.
Spor salonları
12 ilçe de toplam 18 çok amaçlı spor salonunda da büyükşehir ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre salonlarda arızalı kazan sistemleri ve klima bakımları yapılırken, Covid-19 sebebiyle dezenfektan ve hijyen malzemeleri temin ediliyor. Yıpranmış ve tamiratı gereken salonların Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından onarımlarının yapılması için çalışmalar tamamlandı.
Belediye bünyesindeki kortların zemin boyaması ve bakımı yapıldı. Ayrıca Atlı Eğitim Merkezi’nin ambar boyama işi ve diğer gereken bakımları devam ediyor. Sporcu sağlığı test ve analiz merkezinde (SPORTAM) ise tadilatlar sona erdi. Tüm tesislerin yıpranmış bayrakları yenileriyle değiştirilirken, arızalı bayrak direklerinin tamiratı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tesislerinin pandemi sonrası her türlü aktivite ve organizasyon için hazır duruma getirildi.

Spor tesisleri bakımdan geçti

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