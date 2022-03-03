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Spor Tırmanış Hız Aday Milli Takımı belirleme kampı Trabzon'da yapılacak

03.03.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Tırmanış Hız Aday Milli Takımı belirleme kampı Trabzon'da yapılacak

Spor Tırmanış Hız Aday Milli Takımı, Trabzon'da yapılacak kampla belirlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Tırmanış Hız Aday Milli Takım Aday Kampı, 5-10 Mart tarihlerinde Trabzon'da yapılacak.

Açıklamada, federasyonun 2022 faaliyet takviminde yer alan yarışa herhangi bir turda 12 saniyenin altında yapan kadın sporcular, 10 saniyenin altında yapan erkek sporcular ile küçükler A-B kategorilerinde ilk dörde giren kız ve erkek sporcuların katılacağı belirtildi.

Kampa katılacak sporcular şöyle:

"Muhammet Karyağdı, Timur Taş, İkram Akyüz, Ferhat Bekmez, Gülay Sarı, Zeynep Mazlum, Gülay Balık, Nazdar Ayata, Mehmet Ali Tarım, Mustafa Macit Sümer, Yağız Şahin, Eren Karaca, Yağmur Toylan, Tuanna Aydın, Semra Cemrehan Azbay, Ecren Yılmaz."

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