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Spor Tırmanış Sivas Şampiyonası başladı

SİVAS HABERLERİ  | 07.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Sivas Şampiyonası, sporcuların yoğun katılımıyla başladı..Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Spor Tırmanış Sivas Şampiyonası, Cumhuriyet Üniversitesi Spor salonunda başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Sivas Şampiyonası, sporcuların yoğun katılımıyla başladı..
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Spor Tırmanış Sivas Şampiyonası, Cumhuriyet Üniversitesi Spor salonunda başladı. Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcuları belirleyecek yarışlara il genelinden küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinden 250 sporcu katıldı. Şampiyonada 7 Mart 2020 tarihinde küçükler ve yıldızlar, 8 Mart tarihinde ise gençler yarışacak. Sporcuların kıyasıya yarıştığı küçükler ve yıldızlar kategorisinde heyecan dolu anlar yaşandı.
TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir şampiyona ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Okul sporlarında yeni bir branş olan Spor Tırmanışı ilk olarak geçen yıl düzenlendi. Bu günkü yaptığımız yarışma ikinci yarışmamız olacak. Biz federasyon olarak Olimpiyat sporu olarak ilan edilen spor tırmanışı destekliyoruz. İlimizde de yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz ”dedi.
Yarışmaya katılan sporcular ise heyecan içerisinde olduklarını belirterek birincilik hedeflediklerini söylediler.

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