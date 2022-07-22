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Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'ye gelirleri artırma çağrısı:

22.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"1. Lig kulüplerimizin gelirlerinin mutlaka artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin de azaltılmasına yardım edilmesi gerekmektedir" - "Rezerv Lig'de bile başarıyı teşvik eden, galibiyete, beraberliğe ve sıralamaya ödül veren Türkiye Futbol Federasyonunun milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1. Lig'e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzun bilinmesini istemekteyiz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği, kulüplerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulundu.

Birlik Başkanı Onur Göçmez imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin zor günler geçirdiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yapılan duyuru kapsamında Rezerv Lig'in kurulacağı açıklanmış ve katılan kulüplere çeşitli ödüller ve teşvikler verileceği duyurulmuştur. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği olarak, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun kulüplerle diyalog içinde alınan ve kemikleşmiş sorunlara çözüm üretme noktasında kısa sürede atılan adımları memnuniyetle karşılamaktayız." denildi.

Süper Lig ile 1. Lig arasındaki gelir farkının çok yüksek olduğu vurgulanarak şu görüşlere yer verildi:

" Bu büyük farktan dolayı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor ve örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok büyük camia ya iflas noktasına gelmişlerdir ya da tamamen kapanmışlardır. Bu yüzden bu sıkıntının giderilmesi hususunda 1. Lig kulüplerimizin gelirlerinin mutlaka artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin de azaltılmasına yardım edilmesi gerekmektedir. 1. Lig Kulüpleri Birliği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgi amaçlı olarak 1. Lig kulüplerimizin naklen yayın gelirinden ve Spor Toto isim hakkından bu sezon yaklaşık ne kadar kazanacağının tarafımıza bildirilmesi talep etmekteyiz. Bu gelirlerin artırılması hususunda çalışmalar yapılmasını Türkiye Futbol Federasyonundan beklemekteyiz."

Spor Toto isim hakkı gelirlerinin arttırılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu gelirlere ek olarak herhangi bir mali değeri olmayan Rezerv Lig'de bile başarıyı teşvik eden, galibiyete, beraberliğe ve sıralamaya ödül veren Türkiye Futbol Federasyonunun milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1. Lig'e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzun bilinmesini istemekteyiz. Bunun yanında 1. Lig kulüplerimize verilen ancak gerek enflasyon gerek ise kur artışlarıyla günümüz gerçekliklerinden oldukça uzak yol yardımı ve deplasman giderleri yardımı gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda tıpkı Rezerv Lig'de açıklanan rakamlar veya o rakamların üstünde yardımların yapılmasını da beklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz."

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