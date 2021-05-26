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Spor Toto 1. Lig play-off finalinden notlar

26.05.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu ile Altay arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi - Hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez 1. Lig play-off final müsabakası yönetti - Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, gol kralı Paixao'ya ilk 11'de görev vermedi

İSTANBUL (AA) - İzmir ekipleri Altınordu ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off final maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off final maçını takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı.

- Çakır, üst üste 3. play-off finalinde

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez play-off final müsabakasında düdük çaldı.

Çakır, 2018-2019'da Hatayspor ile Gaziantep, 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan final maçlarının ardından bu sezon da Altınordu-Altay karşılaşmasını yönetti.

- Altay'da gol kralı Paixao yedek

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto 1. Lig gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao'yu yedek oturttu.

Ligde normal sezonda 22, play-off'larda da 2 gol atan Portekizli futbolcu, Altınordu karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Altay, mücadeleye Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Adrien Regattin, Ziya Alkurt, Andre Poko, Leandro Kappel 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedeklerinde Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Paixao, Kazımcan Karataş, Tolga Ünlü, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah ve Zeki Yıldırım yer aldı.

Mustafa Denizli, İstanbulspor ile yapılan play-off yarı final rövanş maçının ilk 11'inde yer alan 3 oyuncuya Altınordu karşılaşmasında görev vermedi. Erhan Çelenk kadroya alınmazken Tolga Ünlü ile Paixao yedekler arasında oturdu. Bu oyuncuların yerine Thiam, Ziya Alkurt ve Cebrail süre aldı.

- Altınordu'da tek değişiklik

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor ile oynanan play-off yarı final rövanş maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kırmızı-lacivertli takım, müsabakaya Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener 11'i ile başladı.

Altınordu'nun yedek kulübesinde Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Bura İnce, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan oturdu.

Hüseyin Eroğlu, son Samsunspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ufuk Budak'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Hüsamettin'i oynattı.

- İki takımın 250'şer taraftarı statta

Karşılaşmayı iki takımın 250'şer taraftarı tribünden izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250'şer davetli alındı.

Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden koronavirüs önlemleriyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunuldu.

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