Spor Toto 1. Lig play-off finalinden notlar

İSTANBUL (AA) - İzmir ekipleri Altınordu ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off final maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off final maçını takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı.

- Çakır, üst üste 3. play-off finalinde

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez play-off final müsabakasında düdük çaldı.

Çakır, 2018-2019'da Hatayspor ile Gaziantep, 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan final maçlarının ardından bu sezon da Altınordu-Altay karşılaşmasını yönetti.

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