Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak

İZMİR (AA) - 2022-2023 sezonu heyecanı yarınki Altay-Yılport Samsunspor müsabakasıyla başlayacak Spor Toto 1. Lig'de, daha önce play-off maçlarında kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu sezondan itibaren tüm karılaşmalarda uygulanacak.

Süper Lig'den düşen Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den yükselen Bodrumspor, Sakaryaspor ve Pendikspor'un yanı sıra Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Manisa FK ve Tuzlaspor'un katılacağı Spor Toto 1. Lig'de 2013-2014 ve geçen sezon olduğu gibi 19 ekip yer alacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, takip eden 5 ekip Süper Lig'e yükselen son takım olmak için mücadele edecek. Bu sezona kadar 4 takımın katıldığı play-off etabında değiştirilen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.

Normal sezonda 4, 5, 6 ve 7. sırada yer alan takımlar, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, ligi 4'üncü ve 5'inci basamakta bitiren ekiplerin sahasında oynanacak.

Bu mücadeleleri kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. İki müsabaka sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, adını play-off finaline yazdıracak.

Ligde son 4 sırada yer alacak ekipler TFF 2. Lig'e düşecek.

- Sezon takvimi

Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 25 Aralık Pazar haftası oynanacak maçlarla tamamlanacak. 15 Ocak 2023'te başlayacak normal sezonun ikinci devresi, 14 Mayıs 2023 haftasında oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligde 6 ve 31. haftalardan sonra milli maç arası olacak, 25 ve 29. hafta karşılaşmaları ise hafta içi oynanacak.

- Yabancı oyuncu statüsü

Takımlar 35 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde en az biri 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak üzere 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Spor Toto 1. Lig temsilcileri, 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğma şartıyla belli kriterlere uyması halinde bu 8 oyuncunun dışında 2 ismi daha A takım listesine yazdırabilecek.

Takımlar aynı anda 5 yabancı oyuncuyu oynatabilecek, 18 kişilik maç kadrolarında ise en fazla 7 yabancı oyuncuya yer verebilecek.

Ekipler, maç kadrolarını 1 Ocak 2002 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmaları koşuluyla 21 kişiye kadar çıkarabilecek.

- İlk hafta programı

Beyçimento Bandırmaspor'un maç yapmadan geçeceği ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

