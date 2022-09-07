Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: Ozan Ergün

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Yiğit Arslan

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

20.00 Altay-Bodrumspor: Murat Erdoğan

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

