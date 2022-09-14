Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay: Oğuzhan Çakır
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Tarık Güldal
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak
19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Bodrumspor-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: Turgut Doman
19.00 Göztepe-Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu
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