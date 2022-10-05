Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Caner Ak
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Adem Cinek
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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