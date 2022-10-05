Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eyüpspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Caner Ak

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Adem Cinek

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

