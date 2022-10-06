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Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta yarın tek maçla başlayacak

06.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın açılış maçında Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi, yarın Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor arasında yapılacak maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

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