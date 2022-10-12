Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu
15 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Altay: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Yiğit Arslan
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Tarık Güldal
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Erzurum FK-Bodrumspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu
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