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Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

12.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu

15 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Altay: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Yiğit Arslan

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Tarık Güldal

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Erzurum FK-Bodrumspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu

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