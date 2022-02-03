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Spor Toto 1. Lig'de başkent derbisi heyecanı

03.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ömürcan Artan: "Derbiyi kazanarak çıkışa geçmek ve ligin geri kalan bölümünde de hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçını kaybeden Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisini kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligin 23. haftasında başkent derbisi heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençlerbirliği, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'de son galibiyetini 19 Aralık'ta NasaDoge Menemenspor'a karşı alan Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ömürcan Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü gidişata son vermek istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin 22 yaşındaki sağ beki, "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Bize de camiamıza da yakışmayan sonuçlar bunlar ama artık buna bir son vermek istiyoruz." dedi.

Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdiklerini hatırlatan Ömürcan, "Burada yaklaşık bir haftalık bir kamp dönemi geçirdik. Bir de hazırlık maçı oynadık. Kamp ortamı gayet iyiydi. Zaten takımda arkadaşlık, bağlılık ve aidiyet üst düzeyde. Bu kampta yaptığımız çalışmalarla ligin geri kalan bölümünde istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız." diye konuştu.

- "Derbide taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

​​​​​​​Ömürcan Artan, MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin "Derbiyi kazanarak çıkışa geçmek ve ligin geri kalan bölümünde de hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk yarıda da benzer bir başlangıç yapmıştık ama daha sonra aldığımız galibiyetler ve puanlarla üst sıralara tırmanmıştık. Bu kez başlangıcı derbiyle yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Derbiler her zaman önemlidir." diyen Ömürcan, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği-Ankaragücü derbileri sadece şehrimiz için değil ülke için de çok önemli bir yerde. İki takımın da başkent derbisine yakışır bir mücadele sergileyeceğinden şüphem yok. Aynı şehir ve aynı statta olsak da bu hafta ev sahibi biziz. Taraftarımız da bu önemli maçta eminim ki yanımızda olacaktır. Onların desteğine çok ihtiyacımız var."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği MKE Ankaragücü

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