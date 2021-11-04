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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam edecek

04.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam edecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında Tulaspor, Altaş Denizlispor'u Vefa Stadı'nda, İstanbulspor ise Nasadoge Menemenspor'u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

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