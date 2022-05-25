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Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak

25.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip İzmir'de belli olacak

İZMİR (AA) - TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off'ta TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor arasındaki final karşılaşması, 29 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

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