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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

14.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 İstanbulspor-Bursaspor: Burak Pakkan

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Altınordu-Manisa FK: Mehmet Türkmen

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Turgut Doman

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Adem Cinek

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