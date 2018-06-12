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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.06.2018 22:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Kulüpler, 9 Haziran itibariyle yeni transferlerine resmi imzaları attırmaya başladılar.

İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

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Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi başlarken, kulüpler yeni transferlerine art arda imza attırıyor. İşte biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi başlarken, kulüpler yeni transferlerine art arda imza attırıyor. İşte biten transferler...
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FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
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SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
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JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
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ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
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BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
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SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
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HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
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ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
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UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
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ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
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ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
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MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Transfer

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