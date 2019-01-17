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Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Ocak Cuma:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş Galatasaray

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