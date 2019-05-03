Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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