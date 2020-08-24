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Spor Toto’dan Çaypınar’a futbol sahası

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Salihli Belediyesi işbirliğinde Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çaypınar Mahallesine kazandırılan spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Salihli Belediyesi’nin başvurusu üzerine ilçeye bağlı Çaypınar ve Poyraz Mahallelerine sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılmasına karar verdi.

Spor Toto’dan Çaypınar’a futbol sahası

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Salihli Belediyesi işbirliğinde Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çaypınar Mahallesine kazandırılan spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Salihli Belediyesi’nin başvurusu üzerine ilçeye bağlı Çaypınar ve Poyraz Mahallelerine sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılmasına karar verdi. Çaypınar Mahallesindeki futbol sahası tamamlanarak hizmete açıldı. Poyraz Mahallesindeki tesisin ise önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı belirtildi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak hizmete açılan futbol sahası açılışında konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, sahanın mahalle gençlerine hayırlı olmasını diledi.
Açılışa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç katıldı.
Açılışın ardından protokol üyeleri, tesislerde incelemelerde bulundu.

Spor Toto’dan Çaypınar’a futbol sahası

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