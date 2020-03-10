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Spor turizmi için Erciyes’e bakanlık desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Erciyes’e yapılacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek vereceği vurgulandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete, Vali Şehmus Günaydın ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ziyareti ve yatırımlara verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Kayseri’nin ticaret ve endüstrinin merkezi olarak bilindiğini; ancak bunların yanında alt yapısıyla önemli bir spor merkezi de olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, dört üniversitesi ve bu üniversitelerde öğrenim gören 75 bin öğrencisi ile Kayseri’nin gençliğin de önemli bir merkezi olduğunu kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, güzel ev sahipliği, samimiyet ve sıcaklığı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Kayseri’ye faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Kayseri’yi sportif alt yapısı ve potansiyel olarak önemsiyoruz. Gerek bundan önceki projelerimiz gerekse yapacağımız projeler yarınlarımız adına önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız valimiz ve milletvekillerimizle her zaman güzel bir iletişimimiz var. Daha somut yatırımlarla bu iletişimi yarınlara taşıma gayretindeyiz. İnanıyorum ki, Kayseri’nin gençlerini daha donanımlı yetiştirme adına yaptığımız çalışmalar daha yukarılara taşınacaktır” dedi.
Erciyes, yaz turizminin de merkezi olacak
Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes’i 4 aylık kullanım süresinden 12 aya çıkaracak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne verdikleri özel destek için Bakan Muharram Kasapoğlu’na teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu da “Bizim spor turizmine yönelik çalışmalarımız var. Erciyes’in mevcut imkanlarla spor turizmine önemli katkısı bulunuyor. İnşallah bu katkıyı yapacağımız çalışmalarla artıracağız ve Erciyes’i spor turizminde ayrı bir destinasyon haline getireceğiz. Bunun için Bakanlık olarak tüm gayretimizi ortaya koyacağız” diye konuştu.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ziyaretinin anısına kök boyadan yapılmış el dokuması kilim ve Kültepe’den çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti.

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