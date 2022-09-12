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Spor tutkunları bu sezon da Tivibu’da

12.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu yeni sezonda birbirinden farklı spor içeriklerini sporseverlerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Futboldan basketbola, voleyboldan tenis ve Formula 1 yarışlarına kadar dev karşılaşmalar ve önemli yarışmalar Tivibu Spor’da ve S Sport’ta yayınlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, yeni sezonda spor tutkunları için sayısız spor içeriğini platformda izleyicilerin beğenisine sunuyor. Yeni sezonda futbol, basketbol, voleybol, tenis, Formula 1 gibi ilgiyle takip edilen önemli spor müsabakaları ve dev yarışlar Tivibu’da izleyicilerle buluşuyor.

- Futbolun dev ligleri ve İngiltere’nin efsane turnuvası FA Cup Tivibu’da

Bayern Munih, Borussia Dortmund, Schalke gibi Alman devlerinin bulunduğu Bundesliga maçları bu sezon Tivibu Spor’da yer alıyor. Dünya genelinde tüm futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin karşılaştığı La Liga yeni sezonda Tivibu’da yer alan S Sport kanalında yayınlanıyor.

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral’ın top koşturduğu Serie A müsabakaları da yeni sezonda S Sport’ta izlenebiliyor. Ayrıca geçen yıl Wembley’de Liverpool-Chelsea finaline ev sahipliği yapan İngiltere’nin efsane futbol turnuvası FA Cup bu sezonda Tivibu Spor ekranlarında yer alacak.

- Tivibu’da yeni sezonda basketbol fırtınası

Avrupa sahnesinde dev takımların mücadele ettiği, Türkiye’yi ise Vasilije Micić, Shane Larkin, Will Clyburn gibi güçlü isimlerin yer aldığı Anadolu Efes ile Scottie Wilbekin, Nick Calathes Nemanja Bjelica gibi başarılı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe Beko’nun temsil ettiği Euroleague, yeni sezonda S Sport’ta basketbol severlerle buluşuyor.

Türkiye'nin beş takımla temsil edileceği. Basketbol Şampiyonlar Ligi heyacanı da Tivibuspor ekranlarına geliyor. Ayrıca, Türkiye’den Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor’un katıldığı ve Avrupa’nın güçlü takımların bulunduğu Eurocup da bu sezon S Sport’ta yer alıyor.

Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi milli basketbolcuların yer aldığı NBA yeni sezonda Tivibu ‘da heyecanlı maçlara sahne oluyor.

- Çok sayıda spor içeriği Tivibu’da

Sporseverler için sayısız spor içeriğini yayınlayan Tivibu, yeni sezonda tenis ve voleybol karşılaşmalarının yanı sıra motor sporları tutkunlarının heyecanla takip ettiği Formula 1 ve Moto GP yarışlarını da platform kanallarından S Sport’ta yayınlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
NBA tivibu La Liga

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