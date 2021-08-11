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Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek

11.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ve eğlence uygulaması Socios ile Göztepe mağazalarının ismini taraftarlar belirleyecek

İSTANBUL (AA) - Blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, Göztepe Spor Kulübü'nün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını taraftarın belirlemesini sağlayacak.

Socios'tan yapılan açıklamaya göre, Manchester City’den Paris-Saint Germain’e, Atletico Madrid’den Juventus’a, Barcelona’dan Inter’e kadar dünyanın büyük futbol kulüplerinin Fan Token projelerinin yaratıcısı olan blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı veren oylamalar ile de spor ve dijital dünyanın en yeni etkileşim modellerinden birine öncülük ediyor.

Roma’nın takım otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanın pazı bandındaki mesaj, Allianz Arena’daki gol kutlama marşı, Apollon Limasol’un ilk 11’i gibi birbirinden değişik oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi yapan Socios, Türkiye’de partneri olan kulüplerle de farklı oylamalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Muslera’nın giyeceği eldivenin rengi, İstanbul Başakşehir oyuncularının ısınma t-shirtlerindeki mesajlar, Trabzonspor’un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, şimdi de “Göztepe’nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?” sorusunu soruyor.

Socios uygulamasını indirerek $GOZ Fan Token alan sarı kırmızı taraftarlar, “Tam 35 Store”, “GÖZGÖZ Store”, “No:1925”, “1925 Dükkan”, “Store 35” gibi isimler arasında seçim yaparak, kulübün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını belirleyecek. Türkiye’de ilk olan bu oylama, 20 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Oylama sonrasında en çok oy alan isim, sarı kırmızıların mağazalarının yeni marka adı olacak.

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