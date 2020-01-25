Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen KYK Tematik Kış Kampları kapsamında Mersin’de gerçekleştirilen “Spor ve Sağlıklı Yaşam” temalı kamp sona erdi. Mersin kampına, 6 ilden 200 kız öğrenci katıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurdunun ev sahipliğinde 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Spor ve Sağlıklı Yaşam” kampı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dursun Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Dr. Ender Saraç ve öğrencilerin katıldığı "Obezite, İşlenmiş Gıdalar ve Sağlık" konulu kapanış programıyla tamamlandı.

Açılışını 20 Ocak’ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er’in yaptığı; Batman, Bingöl, Çankırı, Samsun, Van ve Yalova’dan 200 kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kamp 5 gün sürdü. Kamp programı süresince sağlık, sportif, sosyal, tarihi ve kültürel pek çok etkinliğe katılan, KYK yurtlarda kalan ve farklı şehirlerde üniversite hayatına devam eden öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarıyla bir araya geldi. Öğrenciler, geleceklerine yön verecek, ileriki iş hayatları ile ilgili kendilerine yol haritası çizecek eğitimcilerle birlikte keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen KYK Tematik Kış Kampları, bu yıl 14 ilde 14 farklı temada gerçekleştirildi. Kamplara 81 ilden 2 bin 500 öğrenci katıldı. Öğrenciler, kamplarda farklı konularda eğitim almalarının yanı sıra gittikleri ilin tarihi ve kültürel mekanlarının keşfedildiği ‘Tematik Şehir Gezileri’, sinema gösterimleri, konserler, ney dinletileri, yöresel lezzetlerin yer aldığı yemekler, kamp temalı bilgi-kültür yarışması ve birbirinden farklı sportif etkinliklere de katıldı.

