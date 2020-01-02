SPORCU AİLELER - Şampiyon anne ve babanın şampiyon evlatları

ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye şampiyonlukları bulunan anne ve babaları sayesinde çocuk yaşta tanıştıkları wushuda, şampiyonluklar elde eden Ömer Ali ve İlayda Yılmaz kardeşler, ebeveynlerinden aldıkları bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Wushu Milli Takımı'nda çocuklarının antrenörlüğünü de yapan Soner ve Gülizar Yılmaz çiftinin 17 yaşındaki kızı İlayda, 7 yaşında seçildiği milli takımda bir Avrupa, 8 Balkan şampiyonluğu ve bir dünya 3.'lüğü yaşadı. 20 yaşındaki Ömer Ali'nin ise 2 Avrupa şampiyonluğu, 8 Balkan birinciliği ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Ailenin en küçük bireyi 6 yaşındaki Nehir Nur Yılmaz ise ailesiyle başladığı antrenmanlarla, tıpkı ağabeyi ve ablası gibi başarı merdivenlerini birer birer çıkmak istiyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki şampiyonalara ailece katılan, çocuklarını müsabaka ve kamplarda yalnız bırakmayan antrenör Soner-Gülizar Yılmaz çifti, evlatlarıyla yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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