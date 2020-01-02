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  4. SPORCU AİLELER - Şampiyon anne ve babanın şampiyon evlatları

SPORCU AİLELER - Şampiyon anne ve babanın şampiyon evlatları

AKSARAY HABERLERİ  | 02.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Wushu Milli Takımı antrenörü baba Soner ve anne Gülizar Yılmaz'ın izinden giderek ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazanan Ömer Ali ve İlayda Yılmaz kardeşler, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam etmek istiyor - Soner Yılmaz: "Çocuklarım ciddi manada hem Avrupa'da hem de dünyada başarılar elde etti. Onlarla gurur duyuyorum" - Ömer Ali Yılmaz: "Evin içinde anne ve babam ancak salona gelince hocam oluyorlar. Bu çok başka bir duygu. Her sporcunun yaşamasını isterdim"

ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye şampiyonlukları bulunan anne ve babaları sayesinde çocuk yaşta tanıştıkları wushuda, şampiyonluklar elde eden Ömer Ali ve İlayda Yılmaz kardeşler, ebeveynlerinden aldıkları bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Wushu Milli Takımı'nda çocuklarının antrenörlüğünü de yapan Soner ve Gülizar Yılmaz çiftinin 17 yaşındaki kızı İlayda, 7 yaşında seçildiği milli takımda bir Avrupa, 8 Balkan şampiyonluğu ve bir dünya 3.'lüğü yaşadı. 20 yaşındaki Ömer Ali'nin ise 2 Avrupa şampiyonluğu, 8 Balkan birinciliği ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Ailenin en küçük bireyi 6 yaşındaki Nehir Nur Yılmaz ise ailesiyle başladığı antrenmanlarla, tıpkı ağabeyi ve ablası gibi başarı merdivenlerini birer birer çıkmak istiyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki şampiyonalara ailece katılan, çocuklarını müsabaka ve kamplarda yalnız bırakmayan antrenör Soner-Gülizar Yılmaz çifti, evlatlarıyla yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Soner Yılmaz: "Ailecek milli sporcuyuz"

Soner Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sporu için hiç durmadan çalışmalarına ve gayretlerine devam ettiklerini söyledi.

Küçük yaştan beri ilgilendiği wushu sporuna antrenör olarak devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarım da bu sporu benden gördüğü için çok heveslendi. Bu istek daha sonra çok çalışarak güzel bir başarıya döndü. Çocuklarım ciddi manada hem Avrupa'da hem de dünyada başarılar elde etti. Onlarla gurur duyuyorum. Şu anda zaten evlatlarımın 2'si milli sporcu. Ailecek milli sporcuyuz. Diğer sporcu çocuklar da bizim manevi çocuklarımız ama kendi çocuklarımızın başarıları daha ayrı bir gurur veriyor. Amacımız zaten devletimize faydalı sporcu, insan ve gençler yetiştirmek. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Şampiyon olmaları derece almaları da bizi ayrıca mutlu ediyor. Dünya genelinde Türkiye'mizi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici bir durum."

- Gülizar Yılmaz: "Evde anneleri salonda hocalarıyım"

Gülizar Yılmaz ise 6 yaşındaki kızlarının da antrenmanlara dahil olmasıyla ailecek spor yaptıklarını vurgulayarak, "3 çocuğumun da sporla ilgilenmesi bizi çok mutlu ediyor. Günde üç antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlar yaklaşık 2 saat sürüyor. Önümüzde Türkiye şampiyonası var ona hazırlanıyoruz. Çocuklarımın evde anneleri salonda hocalarıyım." diye konuştu.

Milli sporcu Ömer Ali Yılmaz da yaklaşık 17 yıldır wushu sporuyla ilgilendiğini anlattı.

Hayatının wushu sayesinde değiştiğini aktaran Ömer Ali, "2020'nin şubatında müsabakamız var oraya hazırlanıyoruz. Orada iyi bir derece alıp Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyorum. Evin içinde anne ve babam ancak salona gelince hocam oluyorlar. Bu çok başka bir duygu. Her sporcunun yaşamasını isterdim." ifadelerini kullandı.

Wushuya 2 yaşında başladığını belirten İlayda Yılmaz ise Avrupa şampiyonluğuna uzanan başarısında ailesinin katkısına dikkati çekerek, "Okuldan çıktıktan sonra direkt antrenmana geliyorum. Ailecek antrenmanı yapıyor sonra hep beraber eve gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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