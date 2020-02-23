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Sporcu çocukların aileleri bilgilendirildi

MERSİN HABERLERİ  | 23.02.2020 13:09 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde sporla ilgilenen çocukların ailelerine, gelişimde sporun önemi, temel sorunlar ve etkili çözümler konularında bilgilendirme yapıldı.Katılımın bir hayli yoğun olduğu eğitim, Aratos Spor Tesislerinin içerisinde bulunan Evlendirme Memurluğunda gerçekleştirildi.

Sporcu çocukların aileleri bilgilendirildi

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde sporla ilgilenen çocukların ailelerine, gelişimde sporun önemi, temel sorunlar ve etkili çözümler konularında bilgilendirme yapıldı.
Katılımın bir hayli yoğun olduğu eğitim, Aratos Spor Tesislerinin içerisinde bulunan Evlendirme Memurluğunda gerçekleştirildi. ‘Sporcu ebeveyni olmak’ sloganıyla başlatılan eğitimde ailelere, spor-disiplin ve aile üçlüsü kavramları anlatıldı. Klinik psikolog Ahmet Sert eşliğinde soru-cevap şeklinde yaklaşık 2 saat süren eğitime, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Milli Tenisçi İlkim Tahinci ve çok sayıda sporcu ailesi katıldı.
Sporcu ailelere yönelik başlatılan eğitimde, ebeveynlerin yaşadığı temel sorunlar ve etkili çözümler üreteceklerini dile getiren Kulüp Başkanı İlkim Tahinci, “3 yıl önce Neşet Tarhan Başkanımızın öngörüsü ile bir araya gelerek, kulübümüzü daha verimli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu işi tamamen severek ve gönülden yapıyoruz. Kulübümüzün ilkelerinden bir tanesi, çocuklarımızın geleceğe daha güçlü ve daha zihni pak bir şekilde emin adımlarla ilerlemeleridir. Burada çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak için bir araya geldik" dedi.
Çocukların eğitim ve spor konularında başarılı olmaları için her türlü fırsatı sağladıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Çocukların dersleri kadar spor hayatlarını da düşünmemiz gerekmektedir. Küçük yaştan itibaren spor yapan bir çocuğun yaşıtlarına göre daha başarılı, sağlıklı ve aktif olduğu gözlenmektedir. Bu yüzden çocuklarımızı spora yönlendirmek için birçok kursumuzu bünyemizde barındırıyoruz. Sporun çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi hakkında aileleri bilinçlendirmek amacıyla ‘Sporcu ebeveyni olmak’ sloganıyla başlatılan eğitimlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimlerin devamının geleceği inancıyla emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sporcu çocukların aileleri bilgilendirildi

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